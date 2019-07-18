https://static.news.ru/photo/137b8e66-a924-11e9-9fb3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Indian Space Research Organisation (GODL-India), GODL-India/commons.wikimedia.org

Повторный пуск индийской лунной миссии «Чандраян-2» назначили на 21–22 июля. Об этом сообщили в индийской организации космических исследований (ISRO). Специалисты надеются устранить все неполадки в течение 48 часов.

Миссия должна была отправиться 15 июля, однако была перенесена по техническим причинам. Ожидалось, что «Чандраян-2» достигнет Луны 6–7 сентября. В ISRO уверены, что запуск нужно осуществить как можно скорее: Луна находится в наиболее благоприятной позиции по отношению к Земле. Следующий такой момент может настать только в сентябре.

Индия намерена стать четвёртой страной мира после США, России и КНР, космический аппарат которой сможет осуществить мягкую посадку на спутник Земли, отмечает ТАСС .

Ранее стали известны подробности повторного запуска астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ». Он был отменён из-за трещины на трубопроводе второй ступени ракеты-носителя «Протон-М», писал News.ru.