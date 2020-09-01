Суд арестовал имущество замглавы «Аэрофлота» на 10 млн рублей

https://static.news.ru/photo/b5b96424-ec2f-11ea-ac4d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Александров Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Суд принял решение об аресте имущества заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова на 10 млн рублей в рамках дела о хищениях.

По ходатайству следствия на дорогостоящие автомобили, недвижимое имущество и денежные средства фигурантов дела судом наложен арест, при этом стоимость арестованного [имущества] только у Александрова составила порядка 10 млн рублей, — передаёт ТАСС заявление Следственного комитета.

В сообщении отмечается, что все следственные действия в рамках этого дела завершены.

В настоящее время участники уголовного судопроизводства и их защитники приступили к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела, — уточнили в ведомстве, добавив, что после дело будет направлено в надзорное ведомство для утверждение обвинительного заключения.

В рамках дела о хищении в компании «Аэрофлот» обвинения предъявлены заместителю главы компании Владимиру Александрову, экс-директору юрдепартамента авиаперевозчика Татьяне Давыдовой и адвокатам коллегии «Ваш адвокатский партнёр» Дине Кибец и Александру Сливко.

Согласно материалам дела, в 2016-2017 годах Александров, работающий в компании с 2013 года, в сговоре с другими фигурантами дела заключил с адвокатской коллегией «Ваш адвокатский партнёр» договор на оказание юридических услуг на 250 млн рублей, которые позже были похищены.

В дальнейшем работа по выполнению контрактов в рамках договора была возложена на юристов компании «Аэрофлот». Следствие признало необоснованным перечисление 250 млн рублей адвокатской коллегии, признав акты о выполнении работ, подготовленные Сливко и Кибец, недействительными.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ, уточняется в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что ФСБ расследует дело о возможной причастности замглавы «Аэрофлота» к крупным хищениям.