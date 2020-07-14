Житель Москвы умер после дебоша в больнице

https://static.news.ru/photo/0d12bc24-c675-11ea-ad35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина начал вести себя агрессивно в московской больнице № 17 из-за чего врачам пришлось вызвать полицию. В участке он начал биться головой об пол, а позднее скончался.

Инцидент произошёл вечером 13 июля возле регистратуры. Посетитель 1987 года рождения разбил стекло и начал приставать к сотрудникам учреждения. Прибывшие на место полицейские были вынуждены надеть на дебошира наручники. Уже в отделении его решили оставить в прикамерном помещении. Сотрудники правоохранительных органов прижали мужчину к полу, так как тот начал биться головой об пол.

После в отдел вызвали скорою. Медики оказали задержанному первую помощь и обратились к коллегам из психиатрической бригады, после чего москвича доставили в ГКБ № 17, где его положили в психосоматическое отделение.

Врачи диагностировали у него расстройство поведения на фоне употребления психоактивных веществ, рваную рану правой голени, рваную рану на голове и отёк головного мозга. Несмотря на действия медиков мужчина умер в ночь на 14 июля.

После смерти дебошира следователи и МВД начали служебную проверку, передаёт «360».

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина, который вечером 7 июня начал стрелять по прохожим и полицейским на юго-востоке Москвы, имеет психические заболевания. В ходе стрельбы был ранен полицейский. Мужчина стрелял из окна жилого дома № 5 по улице Строителей.