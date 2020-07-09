Жириновский возмущён задержанием Фургала

https://static.news.ru/photo/9dbd9418-c1c7-11ea-aa31-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не будет исключён из ЛДПР. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

Политик считает, что задержание Фургала прошло не в самой корректной форме. Глава ЛДПР отметил, что в период пандемии коронавируса губернатор Хабаровского края мобилизовал всё население.

Экономика развивается, все показатели лучше, чем были при прежнем губернаторе. Наверное, это бесит. Как это так — губернатор от ЛДПР, показатели лучше. Дикость, — сказал Жириновский.

По его словам, в партии возмущены задержанием Фургала. Жириновский подчеркнул, что ЛДПР будет защищать своего однопартийца.

И мы защищали и будем защищать наших людей, никогда Фургала из партии не исключим, — отметил глава ЛДПР.

По данным источника RT знакомого с материалами дела, губернатор Хабаровского края может быть причастен к заказным убийствам бизнесмена Олега Булатова и Евгения Зори, которые произошли в период с 2004 по 2005 год. Фургал с 1999 по 2005 год занимался коммерческой деятельностью.

Источник сообщил, что между руководством компании ООО «Миф-Хабаровск», в которую входили Фургал, Мистрюков и Булатов, и бизнесменом Евгением Зорёй возник конфликт о правах на производственный корпус предприятия ЖБИ-2, которое было признано банкротом, и перешло по решению суда к Зоре.

Якобы лидер ОПГ «Тимофеевские» Михаил Тимофеев предлагал Зоре убить Фургала, но тот отказался. Тогда бандит пришёл к Фургалу и предложил ему ликвидировать Зорю. Предприниматель будто бы согласился. Зорю расстреляли в 50 метрах от Кировского РОВД в Хабаровске. Его убийство до сих пор не раскрыто.

Партнёра Фургала по «Миф-Хабаровск» Булатова нашли убитым 31 января 2005 года. Предприятие занималось продажей за границу чёрного лома. По словам источника, задержанный политик также подозревается в причастности к исчезновению гендиректора ЗАО «Стим» Эдуарда Кучинского, который вышел их дома и не вернулся. Его до сих пор не нашли.

По официальным данным, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Преступления произошли в 2004 и 2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Задержание прошло по многоэпизодному делу ОПГ. Фургала отправили в Москву, следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

NEWS.ru писал, что обвиняемые в убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке дали показания на Фургала как на организатора преступлений. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников Фургала, среди них бывший деловой партнёр Николай Мистрюков (экс-депутат Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб»), гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно- Курильске Марат Кадыров, а также безработный Андрей Карепов.