Женщина погибла в ДТП с двумя автобусами в Анапе

https://static.news.ru/photo/aeadfff6-ee7c-11ea-abba-fa163e074e61_660.jpg Фото: anapa-official.ru

Пострадавшая при столкновении автобуса с микроавтобусом в Анапе женщина скончалась от полученных травм, сообщила прокуратура Краснодарского края.

Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ДТП. Авария произошла в 05:40 мск на Объездной улице в посёлке Витязево. Микроавтобус Iveco столкнулся с принадлежащим турфирме пассажирским автобусом, передаёт ТАСС.

Прокуратурой будет проведена проверка требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения организациями, которым принадлежат автобусы, в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств и медицинском осмотре водителей, — добавили в ведомстве.

По информации краевого ГУ МВД, одно из транспортных средств выехало на встречную полосу, спровоцировав аварию, в которой погибла женщина и пострадали ещё шесть человек, они госпитализированы. Инсайдер в экстренных службах Анапы сообщил, что по предварительной версии, на встречку выехал микроавтобус. По данным управления ГО и ЧС Анапы, микроавтобус осуществлял частные пассажирские перевозки, в нём находились водитель и его сменщик, которые также пострадали.

Как писал NEWS.ru ранее, четыре человека стали жертвами аварии на трассе М5 «Урал» поздно вечером 2 сентября. Автомобиль Chevrolet, которым управлял мужчина 1989 года рождения, двигался из Сызрани в сторону Тольятти. Автомобиль выехал на встречку и врезался в грузовик DAF.