Жара могла стать причиной взрыва на электростанции в Иране

Официальный представитель Следственного комитета заявила, что ведомство настаивает на уголовном преследовании своего сотрудника. В СК обжаловали постановление замгенпрокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении дела.

Об этом рассказали журналистам «Интерфакса». Представитель ведомства отметила, что с предполагаемым преступником провели первоначальные следственные действия и допросили его. 3 июня ФСБ задержала следователя центрального аппарата СК РФ за получение...