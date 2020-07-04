Происшествия

Жара могла стать причиной взрыва на электростанции в Иране

15:59, 04 июля 2020

Взрыв произошёл 4 июля 2020 года на электростанции, расположенной в иранском городе Ахваз (административный центр провинции Хузестан), что на юго-западе Исламской Республики. По предварительным данным, ЧП произошло в трансформаторе, после чего на объекте начался пожар примерно в 15:30 по местному времени (14:00). Сведений о его площади пока нет.

Причиной инцидента могла стать сильная жара, передаёт агентство IRNA со ссылкой на спасателей. По информации портала Mehr, экстренным службам удалось локализовать возгорание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иран продолжают сотрясать ЧП: только за минувшую неделю в ближневосточной республике прогремели три взрыва, причём последний из них — на ядерном объекте. Хотя власти и не спешат увязывать инциденты между собой и говорят просто о нарушении техники безопасности, вопросов пока больше, чем ответов.

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