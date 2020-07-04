Жара могла стать причиной взрыва на электростанции в Иране

Взрыв произошёл 4 июля 2020 года на электростанции, расположенной в иранском городе Ахваз (административный центр провинции Хузестан), что на юго-западе Исламской Республики. По предварительным данным, ЧП произошло в трансформаторе, после чего на объекте начался пожар примерно в 15:30 по местному времени (14:00). Сведений о его площади пока нет.
Причиной инцидента могла стать сильная жара,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Иран продолжают сотрясать ЧП: только за минувшую неделю в ближневосточной республике прогремели три взрыва, причём последний из них — на ядерном объекте. Хотя власти и не спешат увязывать инциденты между собой и говорят просто о нарушении техники безопасности, вопросов пока больше, чем ответов.
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