Выжившего при обрушении ТЦ под Кировом поместили в реанимацию

https://static.news.ru/photo/bda58c0a-beb0-11ea-9fd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочий, спасённый из-под завалов строящегося торгового центра в Кировской области, помещён в реанимацию. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжёлое.

Речь идёт о мужчине 1985 года рождения. Его осматривают хирурги, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Об обрушении здания ТЦ в городе Зуевка Кировской области стало известно несколько часов назад. По уточнённым данным, погибли три человека. Площадь обрушения составила 250 кв.м.

Стройку вёл частный инвестор на своей территории. На здание есть все требуемые разрешительные документы. Предполагается, что причиной инцидента стали нарушения при проведении работ.

Ранее NEWS.ru писал, под завалами здания находятся четыре человека. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и врачи. Кроме того, туда направились следователи из Кирова.