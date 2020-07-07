Ветер повредил 130 деревьев и 23 машины в Москве и области

Гроза и порывистый ветер, обрушившиеся на столичный регион вечером 7 июля, стали причиной множества разрушений.
Так, в Москве, по данным ТАСС,
От стихии пострадала женщина, торговавшая на улице в деревне Путилково, недалеко от Москвы. Ветер не только сорвал с её палатки стены и крышу, но и поднял в воздух саму продавца и бросил на проезжую часть.
Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что скоро москвичи смогут отдохнуть от жары. В Москве ожидается комфортная погода 9 июля 2020 года.
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