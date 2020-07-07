Ветер повредил 130 деревьев и 23 машины в Москве и области

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Гроза и порывистый ветер, обрушившиеся на столичный регион вечером 7 июля, стали причиной множества разрушений.

Так, в Москве, по данным ТАСС, свалены 36 деревьев и повреждены 12 автомобилей. В Подмосковье из-за ветра упали 94 дерева и билборд, на данный момент известно о 11 пострадавших от стихии машинах. Кроме того, без света остались 1,4 тысячи жителей 500 домов, сейчас энергоснабжение восстановлено, передаёт канал «360».

От стихии пострадала женщина, торговавшая на улице в деревне Путилково, недалеко от Москвы. Ветер не только сорвал с её палатки стены и крышу, но и поднял в воздух саму продавца и бросил на проезжую часть.

Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что скоро москвичи смогут отдохнуть от жары. В Москве ожидается комфортная погода 9 июля 2020 года.