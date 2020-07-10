В убийстве девочки на Сахалине подозревают подвозившую её семейную пару

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный 9 июля по обвинению в организации убийств, сообщил, что на него не оказывают давления, но свою вину в инкриминируемых ему преступлениях он не признаёт.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников посетил губернатора в изоляторе временного содержания (ИВС-1 ГУМВД России по Москве) на Петровке. Фургал содержится в двухместной камере без холодильника и...