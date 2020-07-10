В убийстве девочки на Сахалине подозревают подвозившую её семейную пару

https://static.news.ru/photo/6b651100-c247-11ea-a7f4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пропавшая 6 июля восьмилетняя Вика Теплякова найдена мёртвой 10 июля. Задержаны подозреваемые в её убийстве.
Сахалинским СМИ стали известны шокирующие подробности произошедшего. Издание Sakh.info сообщило о том, что ребёнок сел в машину к семейной паре, которая теперь задержана по подозрению в убийстве Вики. По данным портала, есть сведения о том, перед смертью девочка была изнасилована мужчиной, он же её и убил. Уточняется, что задержанный 1971 года рождения, его супруга младше, — 1988 года рождения.
Первые показания по делу уже получены.
Сегодня утром в результате проведённых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти. В соответствии с полученными данными, смерть ребенка наступила в день её исчезновения, 6 июля. В настоящее время следствием установлены лица, причастные к совершению данного преступления, — сообщили в региональном управлении СК РФ.
В поисках ребёнка принимали участие более 500 человек.
Виктория Теплякова пропала 6 июля из своего дома в Южно-Сахалинске. Как сообщил журналистам информированный источник, девочка после ссоры взяла свою зубную щётку и исчезла. В ходе расследования выяснилось, что девочка попала на камеру видеонаблюдения одного из зданий, расположенного в планировочном районе Ново-Александровск, писал NEWS.ru.