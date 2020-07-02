В Тюмени заведующая больницей «взяла комментарий» у умершей пациентки

https://static.news.ru/photo/020261d2-bc65-11ea-b34d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заведующая одного из отделений Западно-Сибирского медицинского центра оказалась в центре скандала после того, как заявила, что смогла дозвониться до пациентки, которая на тот момент уже была мертва. До этого между женщинами произошёл конфликт, который врач поспешила быстро уладить по телефону.

Родственник погибшей Вячеслав Смирнов рассказал, что это случилось в поликлинике больницы «Водников», так называют ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России. По его словам, его матери не смогли вовремя поставить диагноз и оказать качественную медпомощь, в результате чего он подал жалобу. Каково же было его удивление, когда ему прислали ответ о том, что все вопросы с пациенткой якобы были решены по телефону.

Я подавал жалобу на больницу, и их ответ меня поразил. В первую очередь, тем, что для решения конфликта заведующая позвонила на тот свет, — поделился мужчина.

URA.RU со ссылкой на свои источники, близкие к клинике, сообщает , что подобные несостыковки в целом характерны для данного медучреждения.

Проблема больницы заключается в том, что руководители находятся в другом регионе и не могут должным образом следить за качеством выполнения работы, — пояснил собеседник агентства.

Как пишет REGNUM, главный врач Тюменской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России Лариса Боярская прокомментировала ситуацию. По её словам, жалоба была рассмотрена на уровне Министерства здравоохранения РФ. Она пообещала принять самые жёсткие меры к заведующей, если будет доказано, что сотрудница представила заведомо лоджные сведения.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве полицейские проверяют информацию о возможных домогательствах в отношении проктолога. Пациентка обвинила его в том, что тот помимо решения деликатной проблемы пытался получить особые ощущения на работе.