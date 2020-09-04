В Татарстане мужчина напал с ножом на женщину в магазине

https://static.news.ru/photo/1787d02a-eec2-11ea-a99e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В городе Заинске в Татарстане мужчина в минимаркете напал с ножом на стоявшую в очереди женщину. Оказалось, что это его бывшая супруга.

Инцидент зафиксировала одна из камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как бывший муж наносит женщине многочисленные удары ножом в грудь, плечи, поясницу и спину, после чего скрывается. При этом ни охрана магазина, ни посетители в происходящее не вмешиваются. Его личность удалось установить, он объявлен в розыск. Женщина выжила, сейчас она в больнице, устанавливается тяжесть её состояния, передаёт «Интерфакс».

Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с избиением и угрозой убийством потерпевшей, — сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По его словам, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила о том, что пассажир такси напал с ножом на водителя транспортного средства. Инцидент произошёл на западе столицы, писал NEWS.ru.