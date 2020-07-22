В Шанхайском аэропорту загорелся грузовой самолёт Ethiopian Airlines

https://static.news.ru/photo/835f21c6-cbff-11ea-8ff6-fa163e074e61_660.jpg Фото: FATIIIAviation/twitter.com

В Шанхайском международном аэропорту Пудун загорелся грузовой самолёт 777F Ethiopian Airlines. Сообщений о пострадавших нет.

#Breaking A cargo plane of Ethiopian Airlines caught fire at Shanghai's Pudong International Airport. pic.twitter.com/3AqEfd065A — SHINE (@shanghaidaily) July 22, 2020

Огонь начался на главной грузовой палубе и прорвался к верхней части фюзеляжа в хвостовом отсеке. Инцидент, как сообщает Airline Ratings, почти идентичен другому пожару на эфиопском самолёте 787 в Хитроу в 2013 году, который был вызван протечкой аккумулятора. При этом официальных причин случившегося нет.

Самолёт, на котором произошло ЧП в Шанхае, по данным Flightglobal, выпущен около пяти лет назад. В сообщении китайских СМИ, поступившем в 17:00 по местному времени (12:00 мск), говорится, что пожар потушен и начато расследование причин инцидента.

Ранее NEWS.ru писал, что у прибывшего из Москвы в Лиссабон грузового самолёта после посадки повредилась дверь.