В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту пожара на Северной верфи

Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ возбудили после возгорания во время строительства корабля на Северной верфи в Петербурге, передаёт ТАСС слова представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елены Марковской.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба), — информирует издание.

Сотрудники следственных органов в настоящий момент ведут осмотр территории и непосредственно судна. Они также допрашивают работников, ставших свидетелями произошедшего. Кроме того, назначен ряд экспертиз, разработан план следственных действий, направленных на нахождение причины пожара.

Возгорание на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь» произошло вчера, 17 декабря, в 18:22 мск. Позже пожару была присвоена четвёртая степень опасности из пяти возможных, возгорание локализовано.

Ранее сообщалось о пострадавших при пожаре на заводе «Северная верфь» в Санкт- Петербурге при возгорании верхней палубы на строящемся корабле «Проворный». Два человека — помощник начальника караула и пожарный — получили ожоги кистей и лица и были госпитализированы в состоянии лёгкой и средней тяжести.