В Омске таксист изнасиловал пассажирку, а потом отвёз её домой

https://static.news.ru/photo/6001274c-bf8e-11ea-b555-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники омской полиции доказали вину таксиста в изнасиловании 21-летней девушки. Они проверили его на полиграфе.

По версии следствия, 20 апреля этого года 21-летняя девушка поймала такси, когда возвращалась домой из больницы. Таксист отвёз её на объездную дорогу, где изнасиловал у заброшенного здания. После этого он забрал у пассажирки золотое кольцо, а потом привёз девушку домой.

Пострадавшая сразу же обратилась в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Грабёж» и «Изнасилование».

Сначала 36-летний подозреваемый стал отрицать свою вину, а позже заявил, что изнасилования не было, а всё произошло «по обоюдному согласию». Мужчина заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи. Как сообщили в СК РФ, исследование показало, что таксист говорит неправду, после чего он признал свою вину. Расследование уголовного дела завершено, материалы готовят к отправке в суд.

Ранее столичная модель Дарья Фисун обвинила фотографа Сергея Берменьева в изнасиловании. Позже в Сети появились записи, на которых девушка обнимает «насильника» и несколько секунд стоит, положив ему головку на плечо.

NEWS.ru писал, что ведущего американского шоу «Разрушители легенд» Адама Сэвиджа обвинила в сексуальном насилии его сестра Миранда. Женщина написала в своём блоге, что она переживала случаи насилия в течение нескольких лет, когда брату было девять лет, а ей семь. Миранда Сэвидж отметила, что этот негативный опыт поколебал её чувство безопасности на десятилетия. Она подала в суд на ведущего «Разрушителей легенд» за сексуальное насилие и принуждение к оральному сексу.

Популярный телеведущий опроверг обвинения в насилии. Он подчеркнул, что сестра длительное время распространяет клевету в отношении близких, чтобы получить финансовую выгоду.