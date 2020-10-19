В Москве задержали мужчину, подозреваемого в избиении приёмной дочери

Житель Москвы, подозреваемый в истязании четырёхлетней девочки, задержан. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета России.
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении приёмного отца ребёнка. Следствием было установлено, что девочка находилась в семье под опекой. Сотрудники Следственного комитета 19 октября навестят ребёнка и пообщаются с ним. Кроме того, эксперты дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов опеки и попечительства по статье о халатности,
Ранее NEWS.ru писал, что в одном из детских садов Москвы воспитатели
Медики больницы Святого Владимира диагностировали у пострадавшей ссадины лица, щеки, спины и гематому скулы. У ребёнка может быть сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Девочка остаётся под наблюдением врачей.