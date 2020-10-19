В Москве задержали мужчину, подозреваемого в избиении приёмной дочери

https://static.news.ru/photo/486ad5de-1203-11eb-a646-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Москвы, подозреваемый в истязании четырёхлетней девочки, задержан. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении приёмного отца ребёнка. Следствием было установлено, что девочка находилась в семье под опекой. Сотрудники Следственного комитета 19 октября навестят ребёнка и пообщаются с ним. Кроме того, эксперты дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов опеки и попечительства по статье о халатности, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в одном из детских садов Москвы воспитатели обнаружили на теле девочки ссадины, когда она переодевалась. После этого работники учреждения вызвали скорую и полицию. Малышка рассказала, что получила удар по голове и спине от приёмного отца. В детский сад вызвали приёмную маму девочки. Она сообщила, что ребёнок устроил скандал, когда отец собирал его в детский сад. Мужчина якобы был вынужден держать девочку за руки и туловище, что привело к появлению следов.

Медики больницы Святого Владимира диагностировали у пострадавшей ссадины лица, щеки, спины и гематому скулы. У ребёнка может быть сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Девочка остаётся под наблюдением врачей.