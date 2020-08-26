В Москве три человека упали с крыши и погибли

На одной из стройплощадок на западе Москвы произошёл несчастный случай.
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О происшествии также сообщают Telegram-каналы Mash и «112». По данным последнего, на место происшествия стянуты экстренные службы города. Официального подтверждения информации об инциденте пока не поступало.
Это уже второе ЧП на западе Москвы за день. Как писал NEWS.ru, утром 26 августа в пятиэтажке на улице Кубинка произошёл взрыв, который привёл к пожару. Пострадали пять человек. Среди раненых оказалась женщина, которая, по разным данным, выпрыгнула из окна, спасаясь от огня, либо была выброшена взрывной волной. Позже выяснилось, что происшествие не связано с газом.
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