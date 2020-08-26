В Москве три человека упали с крыши и погибли

https://static.news.ru/photo/5d1a736a-e7bd-11ea-9d7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На одной из стройплощадок на западе Москвы произошёл несчастный случай.

Как рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, трое рабочих упали с крыши строящегося дома № 5 на улице Рябиновой. Все трое от полученных при падении травм скончались.

О происшествии также сообщают Telegram-каналы Mash и «112». По данным последнего, на место происшествия стянуты экстренные службы города. Официального подтверждения информации об инциденте пока не поступало.

Это уже второе ЧП на западе Москвы за день. Как писал NEWS.ru, утром 26 августа в пятиэтажке на улице Кубинка произошёл взрыв, который привёл к пожару. Пострадали пять человек. Среди раненых оказалась женщина, которая, по разным данным, выпрыгнула из окна, спасаясь от огня, либо была выброшена взрывной волной. Позже выяснилось, что происшествие не связано с газом.