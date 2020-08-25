Несколько человек отрезаны огнём после взрыва в пятиэтажке Москвы

https://static.news.ru/photo/830a74a6-e76f-11ea-9ee3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Можайка/vk.com

Несколько человек оказались заблокированы на верхних этажах горящей пятиэтажки в Москве. ЧП произошло на улице Кубинка.

На верхних этажах люди остаются отрезанными огнём. В здании рушатся перекрытия, — сообщил источник «Интерфакса».

По информации столичного МЧС, из горящего здания спасены 10 человек. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительным данным, в жилом доме взорвался бытовой газ.

По предварительным данным, в квартире на втором этаже прогремел взрыв, после чего начался пожар. Огонь охватил три этажа. Известно о четырёх пострадавших, среди них женщина, которую взрывной волной выкинуло из окна. Сейчас она передана медикам.

Ранее NEWS.ru писал о взрыве в 10-этажном доме жилом доме в Ярославле. В результате ЧП погибли три человека, в том числе ребёнок. Ещё четверо пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека»). На территории области после взрыва был введён режим ЧС.