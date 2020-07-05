В МЧС подтвердили информацию о площади обрушения ТЦ под Кировом

https://static.news.ru/photo/15fcea44-beaa-11ea-9ed3-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Кировской области/vk.com

Площадь обрушения строящегося торгового центра в городе Зуевка в Кировской области составила 250 кв.м, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. В настоящее время прокуратура проводит проверку, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, спасатели извлекли из-под завалов строящегося торгового центра в городе Зуевке в Кировской области одного пострадавшего. Три человека погибли. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС и врачи. Также к ТЦ выехали следователи из Кирова.

Обрушение перекрытий строящегося здания ТЦ произошло утром 5 июля на улице Свердлова, 1а . На место происшествия были направлены два специализированных аварийно-спасательных автомобиля, 10 человек, две единицы техники.

Стройку вёл частный инвестор на своей территории. На здание есть все требуемые разрешительные документы. По словам источника в экстренных службах, причиной стали нарушения при проведении работ. Площадь обрушения составила 250 кв. м.