В Красноярске женщина с арматурой напала на учащихся в школе

https://static.news.ru/photo/2b032bc8-ee99-11ea-b6ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В одну из школ Красноярска проникла посторонняя женщина с арматурой и напала на детей.

Учащиеся средней школы № 69 встретили женщину на лавочке в коридоре, она выкрикивала ругательства в адрес детей. При себе у неё был пакет с арматурой, которым она ударила двоих учащихся, пишет РИА Новости.

Директор и преподаватели попытались задержать нарушительницу, однако она смогла вырваться и скрыться.

Отмечается, что охрана школы лишь с третьей попытки смогла вызвать полицию по специальной кнопке.

Родители со своей стороны возмутились тем фактом, что посторонний человек смог пройти через турникеты на входе в школу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело на 15-летнего школьника за подготовку теракта в одной из школ Красноярска.