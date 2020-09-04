В Красноярске женщина с арматурой напала на учащихся в школе

В одну из школ Красноярска проникла посторонняя женщина с арматурой и напала на детей.
Учащиеся средней школы № 69 встретили женщину на лавочке в коридоре, она выкрикивала ругательства в адрес детей. При себе у неё был пакет с арматурой, которым она ударила двоих учащихся,
Директор и преподаватели попытались задержать нарушительницу, однако она смогла вырваться и скрыться.
Отмечается, что охрана школы лишь с третьей попытки смогла вызвать полицию по специальной кнопке.
Родители со своей стороны возмутились тем фактом, что посторонний человек смог пройти через турникеты на входе в школу.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело на 15-летнего школьника за подготовку теракта в одной из школ Красноярска.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен