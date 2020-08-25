Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Калмыкии

https://static.news.ru/photo/e4af897a-e766-11ea-8fcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело возбудили после столкновения автобуса с КамАЗом в Калмыкии, в результате которого три человека погибли и ещё пять пострадали. Об этом рассказал представитель республиканского главка МВД Андрей Басхаев.

Он уточнил, что дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По данным ведомства, жертвами аварии стали две женщины и один мужчина. Все они являлись жителями Дагестана, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, столкновение автобуса с грузовиком произошло в ночь с 25 на 26 августа на трассе Яшкуль — Комсомольский — Артезиан в Черноземельском районе Калмыкии. В автобусе находились 45 пассажиров. Пострадавшие были доставлены в больницу, а за остальными из Махачкалы был прислан резервный автобус.