Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Калмыкии

Уголовное дело возбудили после столкновения автобуса с КамАЗом в Калмыкии, в результате которого три человека погибли и ещё пять пострадали. Об этом рассказал представитель республиканского главка МВД Андрей Басхаев.
Он уточнил, что дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
По данным ведомства, жертвами аварии стали две женщины и один мужчина. Все они являлись жителями Дагестана,
Как писал NEWS.ru, столкновение автобуса с грузовиком произошло в ночь с 25 на 26 августа на трассе Яшкуль — Комсомольский — Артезиан в Черноземельском районе Калмыкии. В автобусе находились 45 пассажиров. Пострадавшие были доставлены в больницу, а за остальными из Махачкалы был прислан резервный автобус.
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