Три станции метро в Петербурге закрыли из-за расследования гибели человека

https://static.news.ru/photo/1e66825a-eb76-11ea-a8ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/SPbmetro

Несколько станций петербургского метрополитена 31 августа закрыли после того, как в тоннеле обнаружеили тело 22-летнего жителя города.

Станции «Дунайская», «Шушары» и «Проспект Славы» на юге фиолетовой ветки метро будут закрыты на время проведения следственных работ, сообщает «ПолитЭксперт».

Тело было найдено в тоннеле между станциями «Шушары» и «Дунайская», причина гибели молодого человека на данный момент выясняется. После осмотра на месте происшествия тело будет направлено на анализ судмедэкспертам.

Ранее News.ru сообщал, что в июле в московском метро скончался пассажир. Сообщалось, что сотрудник полиции столичной подземки и инспектор службы безопасности не захотели возиться с внезапно потерявшим сознание мужчиной, которому стало плохо на станции, и выволокли в сторону от вестибюля, где формально они уже не должны выполнять свои профессиональные обязанности.