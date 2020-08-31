Три станции метро в Петербурге закрыли из-за расследования гибели человека

Несколько станций петербургского метрополитена 31 августа закрыли после того, как в тоннеле обнаружеили тело 22-летнего жителя города.
Станции «Дунайская», «Шушары» и «Проспект Славы» на юге фиолетовой ветки метро будут
Тело было найдено в тоннеле между станциями «Шушары» и «Дунайская», причина гибели молодого человека на данный момент выясняется. После осмотра на месте происшествия тело будет направлено на анализ судмедэкспертам.
Ранее News.ru сообщал, что в июле в московском метро скончался пассажир. Сообщалось, что сотрудник полиции столичной подземки и инспектор службы безопасности не захотели возиться с внезапно потерявшим сознание мужчиной, которому стало плохо на станции, и выволокли в сторону от вестибюля, где формально они уже не должны выполнять свои профессиональные обязанности.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен