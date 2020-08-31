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Происшествия

Три станции метро в Петербурге закрыли из-за расследования гибели человека

13:34, 31 августа 2020
Фото: facebook.com/SPbmetro

Несколько станций петербургского метрополитена 31 августа закрыли после того, как в тоннеле обнаружеили тело 22-летнего жителя города.

Станции «Дунайская», «Шушары» и «Проспект Славы» на юге фиолетовой ветки метро будут закрыты на время проведения следственных работ, сообщает «ПолитЭксперт».

Тело было найдено в тоннеле между станциями «Шушары» и «Дунайская», причина гибели молодого человека на данный момент выясняется. После осмотра на месте происшествия тело будет направлено на анализ судмедэкспертам.

Ранее News.ru сообщал, что в июле в московском метро скончался пассажир. Сообщалось, что сотрудник полиции столичной подземки и инспектор службы безопасности не захотели возиться с внезапно потерявшим сознание мужчиной, которому стало плохо на станции, и выволокли в сторону от вестибюля, где формально они уже не должны выполнять свои профессиональные обязанности.

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