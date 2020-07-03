Три человека пострадали в Киеве в массовой драке со стрельбой

https://static.news.ru/photo/36bc8d8a-bddc-11ea-bb97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Поліція Києва/facebook.com

Правоохранительные органы Киева завели уголовное дело по факту массовой драки со стрельбой, которая произошла 4 июля в украинской столице и в результате которой три человека получили травмы.

Утром 4 июля в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки недалеко от торгового центра на Бассейной улице Киева происходит драка и слышны выстрелы. К месту незамедлительно выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Между участниками инцидента возник конфликт, который перерос в драку. Один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. Один из участников получил касательное ранение ноги. Врачи оказали ему помощь на месте происшествия. Двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы, — говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Киева.

На месте правоохранительные органы нашли пистолет и гильзу, которые будут направлены на экспертизу. Полицейские задержали 10 человек, было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Участникам конфликта грозит до семи лет лишения свободы.