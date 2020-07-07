Сыщики по делу Сафронова прославились на других громких делах о госизмене

https://static.news.ru/photo/5532447c-c074-11ea-93fb-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Делом советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова занимаются следователи, известные по другим громким делам о шпионаже и госизмене. Это Сергей Креков и Александр Чабан.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, Сергей Креков ведёт дело о шпионаже, возбуждённое против Карины Цуркан. Александр Чабан, как ранее сообщал NEWS.ru, занимается расследованием против пожилого учёного ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева , которого также пытается обвинить в госизмене.

Сафронова защищают пять адвокатов. Среди них и Иван Павлов, который является защитником Цуркан. Он специализируется на делах с государственной тайной. Чабан вместе с адвокатом Павловым живо общались до заседания, в рамках которого решается вопрос о мере пресечения для бывшего журналиста.

Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. ФСБ подозревает его в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. С чем именно связано дело — не сообщается.

Сафронов проработал в «Коммерсанте» 10 лет и уволился весной 2019-го из-за скандала, разгоревшегося после выхода статьи о вероятной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Из-за вышедшей двумя месяцами ранее публикации о поставках Су-35 против газеты было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. При этом весной 2020 года со ссылкой на свои источники аналогичные новости о поставках опубликовали ТАСС и «Вести.ру».

В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой здесь. Он пришёл в госкорпорацию полтора месяца назад из «Ведомостей» и занимался информационной политикой. Глава корпорации Дмитрий Рогозин подчеркнул, что доступа к закрытым данным Сафронов не имел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом заявил, что, насколько известно Кремлю, задержание советника главы Роскосмоса не связано с его журналисткой деятельностью.

Также утром 7 июля обыски прошли в квартире основательницы издания «Холод» Таисии Бекбулатовой. Затем её повезли на допрос в качестве свидетеля в рамках дела Сафронова. В 2012 — 2017 годах Бекбулатова работала с ним в «Коммерсанте». Вечером журналистку отпустили, но разглашать подробности процессуальных действий она не может из-за секретности возбуждённого дела.

После информации о задержании Сафронова его бывшие коллеги вышли с одиночными пикетами к зданию ФСБ на Лубянке. Полиция начала их задерживать. По последним данным в автозаки посадили уже 19 человек, писал NEWS.ru.

Уголовное дело против Ивана Сафронова возбуждено по статье «Государственная измена». Ему грозит до 20 лет колонии.