Спасатели извлекли тела трёх человек из-под завалов в Кировской области

https://static.news.ru/photo/30f00d4c-becb-11ea-b049-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/id174802749

Тела трёх человек, погибших в результате обрушения строящегося торгового центра в городе Зуевка Кировской области, извлечены из-под завалов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СКР.

Некоторое время назад стало известно, что спасён один из четырёх человек, находившихся под обломками. Его состояние оценивалось как тяжёлое и он был помещён в реанимацию.

В правительстве области отметили, что в ближайшее время он будет доставлен вертолётом в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Кирове, передаёт РИА Новости.

Обрушение части здания произошло утром 5 июля. Стройку вёл частный инвестор на своей территории. На здание есть все требуемые разрешительные документы.

Как писал NEWS.ru, в настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента. В офисе строительной компании изымается документация. Предполагается, что причиной происшествия стали нарушения, допущенные при проведении работ.