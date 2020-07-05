Спасатели извлекли тела трёх человек из-под завалов в Кировской области

Тела трёх человек, погибших в результате обрушения строящегося торгового центра в городе Зуевка Кировской области, извлечены из-под завалов.
Об этом
Некоторое время назад стало известно, что спасён один из четырёх человек, находившихся под обломками. Его состояние оценивалось как тяжёлое и он был помещён в реанимацию.
В правительстве области отметили, что в ближайшее время он будет доставлен вертолётом в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Кирове,
Обрушение части здания произошло утром 5 июля. Стройку вёл частный инвестор на своей территории. На здание есть все требуемые разрешительные документы.
Как писал NEWS.ru, в настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента. В офисе строительной компании изымается документация. Предполагается, что причиной происшествия стали нарушения, допущенные при проведении работ.
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