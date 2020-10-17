Следователи дополнительно проверят обстоятельства смерти Тесака

https://static.news.ru/photo/8fd3ea70-1067-11eb-88ce-fa163e074e61_660.jpg Максим Марцинкевич Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти в СИЗО националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Об этом заявил адвокат Алексей Михальчик.

Следственное управление Челябинской области отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича, — цитирует «Интерфакс» Михальчика.

Накануне адвокат рассказал, что следователь отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти националиста. Официальное подтверждение об этом получил правозащитник Андрей Бабушкин, который действовал по просьбе отца Марцинкевича. В этот же день руководитель Следственного управления отменил указанное решение, признав его незаконным.

Отцу Максима и его адвокатам копия указанных решений направлена не была, — рассказал Михальчик.

36-летний Марцинкевич был найден мёртвым в камере челябинского СИЗО 16 сентября. Согласно официальной версии, мужчина совершил суицид. Националист был приговорён к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых считал наркоторговцами.

Родные утверждали, что у Марцинкевича не было повода накладывать на себя руки, поскольку он должен был выйти на свободу в 2021 году. Адвокат Иван Миронов считает, что Тесака убили в СИЗО. По его мнению, националисту могли мстить за борьбу с педофилами или пытались получить показания на неких лиц.

NEWS.ru писал, что Тесака похоронили в белом гробу на Кунцевском кладбище Москвы 3 октября. Его отец выступил на похоронах с речью.