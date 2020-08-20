СК завёл дело на начальника брянской колонии, где погибли два человека

https://static.news.ru/photo/5923ac18-e303-11ea-b6f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело о халатности завели на Алексея Лёвина — начальника колонии общего режима № 6 в городе Клинцы Брянской области, где ранее в результате пыток погибли два заключённых. Информация об этом содержится в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, копия которого поступила в редакцию NEWS.ru от правозащитной инициативы Gulagu.net.

Как следует из документа, в июле 2018 года сотрудник ИК-6 Маршалко с применением насилия пристегнул наручниками заключённого Петроченко к столу в штрафном изоляторе и обвязал его лицо простынёй. Через некоторое время осуждённый погиб от асфиксии. По версии следствия, совершению этого преступления способствовали действия Лёвина, а именно отсутствие контроля за использованием видеорегистраторов его подчинёнными.

Кроме того, в декабре 2019 года в колонию из СИЗО этапировали четырёх арестантов. Один из них — Роман Сарычев — был избит сотрудником ИК-6 Шевцовым, а затем от полученных травм скончался. Пытки во время приёма этапа в колонию также не были зафиксированы на видео из-за отсутствия регистраторов, следует из документа СК.

Таким образом, Левин А.В. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 293 УК РФ — «халатность», то есть ненадлежащее исполнение лицом своих должностных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к обязанностям по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека, — говорится в постановлении.

Как писал NEWS.ru, ранее правозащитники уже обращали внимание на то, что в брянской ИК-6 имели место систематические унижения. Там осуждённые подверглись избиениям и «жёсткой приёмке», а двое были убиты.

В декабре 2019 года сотрудника этой колонии заподозрили в избиении заключённого до смерти и взяли сотрудника ФСИН под стражу.