СК опубликовал видео с места обрушения ТЦ под Кировом

https://static.news.ru/photo/f22b7ae6-beb7-11ea-9d3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Про Город Киров/vk.com

Следственный комитет обнародовал видео с места обрушения строящегося торгового центра в городе Зуевка Кировской области, жертвами которого стали три человека.

На кадрах видны обрушившиеся перекрытия здания, а также работающие на месте происшествия следователи. Они выясняют все обстоятельства инцидента. Кроме того, в офисе строительной компании изымается документация.

Ранее NEWS.ru писал, что рабочий, спасённый из-под завалов строящегося торгового центра в Кировской области, помещён в реанимацию. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжёлое. Пострадавший — мужчина 1985 года рождения. Его осматривают хирурги.

Об обрушении здания ТЦ в городе Зуевка Кировской области стало известно несколько часов назад. По уточнённым данным, погибли три человека. Площадь обрушения составила 250 кв.м. На место происшествия были направлены два специализированных аварийно-спасательных автомобиля, 10 человек и две единицы техники.

Стройку вёл частный инвестор на своей территории. На здание есть все требуемые разрешительные документы. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.