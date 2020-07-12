Шесть человек погибли в массовом ДТП в Болгарии

https://static.news.ru/photo/e1e27e4c-c465-11ea-b294-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смертельное ДТП произошло в Болгарии на автомагистрали «Фракия» недалеко от города Стара Загора. Погибли шесть человек.

В 17:00 (совпадает с мск) грузовик пробил ограждение и выехал на полосу встречного движения. Фура протаранила несколько легковых автомобилей, перевернулась и загорелась. Из-за ДТП движение по трассе заблокировано.

К настоящему моменту нет никаких подробностей происшествия. На месте работают оперативные службы, сообщает телеканал bTV со ссылкой на губернатора области Стара Загора Гергану Микову.

NEWS.ru писал, что в США в ДТП разбились 60 автомобилей. Авария произошла 15 апреля, когда на дороге внезапно выпал снег. Пострадали 14 человек. Ещё 45 человек были обследованы на месте.