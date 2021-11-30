Севастополь остался без света и сотовой связи из-за разгула стихии

Севастополь остался без сета и сотовой связи из-за обрыва линий электропередач. Из-за порывов сильного ветра повалены деревья, повреждены автомобили, сообщает РЕН ТВ.

Сразу несколько районов города были обесточены в городе ещё вечером 30 ноября. Без света остались центр города, Нахимовский, Ленинский, частично Гагаринский районы. По сообщению пресс-службы правительства города, причиной стало отключение на высоковольтной подстанции. Количество абонентов, оставшихся без света, уточняется.

В Симферополе и окрестностях 30 ноября выпал первый снег. Закрыто на время из-за погодных условий движение на плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарайского района. Над устранением последствий стихии работают аварийные бригады. В связи с неблагоприятными условиями перекрыт рейд через Севастопольскую бухту.

Шквальный ураган бушевал на полуострове в минувший понедельник, 29 ноября. Порывами ветра были повалены около сотни деревьев, повреждены более 20 автомобилей, сорвана кровля с десятка домов. Затонули пять судов и две яхты. Жертв нет.

Ранее сообщалось, что многочисленные отключения света фиксировались в Белогорском и Советском районах, куда переместился штормовой ветер в Крыму. Вечером в понедельник, 29 ноября, из-за сильного ветра без света остались около 40 тысяч человек, повалены деревья, перекрыты дороги, повреждены автомобили.