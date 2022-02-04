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Самолёт с туристами разбился в Перу

Самолёт с туристами разбился в долине Наска в Перу
03:00, 05 февраля 2022
Самолёт с туристами разбился в Перу Фото: Twitter
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В Перу произошло крушение небольшого самолёта с туристами, погибли семь человек. Инцидент произошёл в долине Наска. Об этом со ссылкой на Министерство транспорта страны сообщила радиостанция RPP.

Семь человек погибли в пятницу в результате крушения самолёта в зоне Наска, — сообщило СМИ.

По имеющимся данным, самолёт отправился на экскурсию над геоглифами — загадочными древними изображениями размером сотни метров в длину, рассмотреть которые можно только с воздуха.

В результате погибли члены экипаж, а также находившиеся на борту граждане Нидерландов и Чили.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что два пилота погибли в результате падения вертолёта ВМС Израиля у побережья Хайфы. Ещё один человек, находившийся на борту, получил ранения средней тяжести.

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