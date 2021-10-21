Самолёт Москва — Казань подал сигнал тревоги после вылета

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Самолёт, выполняющий рейс Москва-Казань, подал сигнал тревоги после вылета из столичного аэропорта Домодедово. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Пассажирский самолёт из Москвы в Казань подал сигнал тревоги после вылета из Домодедово. Причина устанавливается, — сказали там.

При этом борт продолжает набирать высоту. Он летит над Московской областью по курсу на Казань. По какой причине воздушное судно подало сигнал, пока неизвестно.

Ранее самолёт McDonnell Douglas DC потерпел крушение в округе Уоллер, штат Техас (Соединённые Штаты Америки). На его борту могли находиться свыше 20 пассажиров.