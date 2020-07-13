Сахалинские рыбаки поймали 100-килограммовую акулу

Рыбаки из села Красногорск (Сахалинская область) в устье одной из местных рек поймали акулу весом около 100 кг.
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Лисицын отметил, что раньше много подобных акул гибло в дрифтерных сетях. Однако запрет на использование этого инструмента в российской экономической зоне позволил восстановить численность вида. Специалист предположил, что сельдевых акул в ближайшем будущем будут чаще встречать у берегов Сахалина. Лисицын подчеркнул, что для человека этот вид не представляет никакой опасности.
Как передавал NEWS.ru, учёные развеяли миф о кровожадности акул. Специалисты заверяют, что акулы не охотятся специально на людей, выслеживая их в качестве жертвы. Более того, при прочих равных хищники не станут нападать на человека, а предпочтут ему тюленя. Учёные также опровергли наличие у акул способности чуять кровь в радиусе нескольких километров.
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