Сахалинские рыбаки поймали 100-килограммовую акулу

https://static.news.ru/photo/4724638c-c50c-11ea-ba54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Probst/imagebroker.com/Global Look Press

Рыбаки из села Красногорск (Сахалинская область) в устье одной из местных рек поймали акулу весом около 100 кг.

Об этом сообщает региональный информационный ресурс ASTV.RU. Руководитель «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын пояснил журналистам, что рыбакам попалась молодая особь сельдевой акулы. Рыбы этого вида встречаются в районе Сахалина, но редко подходят так близко к берегу. В рацион сельдевых акул кроме собственно сельди также входит горбуша.

Лисицын отметил, что раньше много подобных акул гибло в дрифтерных сетях. Однако запрет на использование этого инструмента в российской экономической зоне позволил восстановить численность вида. Специалист предположил, что сельдевых акул в ближайшем будущем будут чаще встречать у берегов Сахалина. Лисицын подчеркнул, что для человека этот вид не представляет никакой опасности.

Как передавал NEWS.ru, учёные развеяли миф о кровожадности акул. Специалисты заверяют, что акулы не охотятся специально на людей, выслеживая их в качестве жертвы. Более того, при прочих равных хищники не станут нападать на человека, а предпочтут ему тюленя. Учёные также опровергли наличие у акул способности чуять кровь в радиусе нескольких километров.