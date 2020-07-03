Ребёнок и взрослый погибли при крушении вертолёта в Австралии

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Два человека погибли и столько же получили серьёзные ранения в результате крушения 4 июля вертолёта Robinson R44 в австралийском штате Западная Австралия.

ЧП произошло в пригороде населённого пункта Брум. Полицейских вызвали на место происшествия в 14.35 по местному времени (09.35 мск).

В результате крушения погибли взрослый мужчина и девочка, которой, предположительно, было 11 лет. Ещё один взрослый и ребёнок остаются в больнице в критическом состоянии, — сообщает в Facebook полиция округа Кимберли.

Как уточняет канал ABC, пилот вертолёта скончался на месте от полученных ран, а находившаяся на пассажирском месте девочка — в больнице.

Расследованием авиакатастрофы займётся австралийское бюро безопасности на транспорте.

Ранее восемь человек пострадали при крушении вертолёта Bell 429 на Филиппинах. На борту воздушного судна находились глава национальной полиции страны Арчи Гамбоа, четверо его помощников и трое членов экипажа. Инцидент произошёл в провинции Лагуна, в 40 км от Манилы. Все получившие травмы были госпитализированы, писал NEWS.ru.