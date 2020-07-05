Прокуратура выяснит обстоятельства смертельного урагана под Красноярском

https://static.news.ru/photo/2334d70c-be97-11ea-a217-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту ночного ЧП в палаточном лагере, который был разрушен в результате разгула непогоды. Ведомство намерено разобраться в обстоятельствах, которые привели к гибели человека.

В ходе проверки будут установлены причины и условия трагического происшествия, а также дана оценка действиям уполномоченных органов.

При наличии оснований, в целях устранения нарушений законов и недопущения подобного впредь будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, — сказано в заявлении прокуратуры.

Инцидент произошёл в ночь на 5 июля в Дзержинском районе на берегу озера Маслеево. По словам очевидцев, это произошло примерно в 01:15 по местному времени (4 июля 21:15 мск). Во время грозы и сильного ветра ураган снёс палатки туристического лагеря и повалил более десятка деревьев. В это время на берегу озера в сосновом бору в палатках спали люди — более 200 человек.

Сосны упали на палатки и машины отдыхающих. Были повреждены порядка 10 шатров и не менее 20 автомобилей, некоторые из которых восстановлению не подлежат. По разным данным, пострадали четверо или пятеро постояльцев лагеря, среди них есть 14-летний подросток. О жертве известно, что это 34-летняя женщина.

Как писал NEWS.ru, спасатели уже расчистили территорию лагеря и распилили деревья.