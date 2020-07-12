Пожарные локализовали возгорание на складе в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/dbabfeb0-c46d-11ea-abc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Возгорание на территории ангара с производственным оборудованием в Екатеринбурге локализовано.

Объявлена локализация пожара, — рассказали журналистам ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Пожар вспыхнул по адресу улица Полевая, 76. Информация о возгорании поступила в 18:10 по мск. Площадь пожара составила 800 кв метров. Никакой информации о пострадавших нет.

Ранг пожара был повышен после прибытия на место первых пожарных подразделений.

Ранее NEWS.ru писал, что в Одессе загорелось трёхэтажное здание 1814 года постройки. Огонь распространился на третий этаж и крышу. Внутри дома вспыхнули деревянные перекрытия, но открытого огня не наблюдалось.