Происшествия

Пожарные локализовали возгорание на складе в Екатеринбурге

21:24, 12 июля 2020
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Возгорание на территории ангара с производственным оборудованием в Екатеринбурге локализовано.

Объявлена локализация пожара, — рассказали журналистам ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Пожар вспыхнул по адресу улица Полевая, 76. Информация о возгорании поступила в 18:10 по мск. Площадь пожара составила 800 кв метров. Никакой информации о пострадавших нет.

Ранг пожара был повышен после прибытия на место первых пожарных подразделений.

Ранее NEWS.ru писал, что в Одессе загорелось трёхэтажное здание 1814 года постройки. Огонь распространился на третий этаж и крышу. Внутри дома вспыхнули деревянные перекрытия, но открытого огня не наблюдалось.

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