https://static.news.ru/photo/207fcdd4-6d00-11ea-85ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде сотрудник полиции погиб на месте после нападения неизвестного. Инцидент произошёл возле здания местного управления БЭП.

Как сообщает Telegram-канал «112», полицейский пытался вмешаться в конфликт между мужчиной и женщиной. Стараясь разнять ругающихся, он получил удар ножом. От полученного ранения он скончался на месте. Злоумышленника задержали.

Ранее, как писал NEWS.ru, пьяная пассажирка рейса Москва — Пхукет нанесла удары и укусила полицейских в столичном аэропорту Внуково. Инцидент произошёл в ночь на 15 марта. Женщина и её спутник громко разговаривали и нецензурно выражались на борту самолёта. Когда на место прибыли сотрудницы полиции, пассажирка напала на них: одну она укусила за запястье, а другой нанесла несколько ударов ногой в живот.