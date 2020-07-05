Происшествия

Под обломками рухнувшего ТЦ в Кировской области остаются четыре человека

12:26, 05 июля 2020
Фото: 43.mchs.gov.ru

Четыре человека находятся под завалами обрушившегося в городе Зуевке Кировской области здания торгового центра.

На место происшествия направлены два специализированных аварийно-спасательных автомобиля, 10 человек, две единицы техники, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

Обрушение перекрытий строящегося здания ТЦ произошло утром 5 июля. В результате погибли четыре человека и ещё один пострадал.

Как писал NEWS.ru, стройку вёл частный инвестор на своей территории. На здание есть все требуемые разрешительные документы. Предполагается, что причиной инцидента стали нарушения, допущенные в ходе работ.

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