Под обломками рухнувшего ТЦ в Кировской области остаются четыре человека

https://static.news.ru/photo/b58a48e2-bea3-11ea-8069-fa163e074e61_660.jpg Фото: 43.mchs.gov.ru

Четыре человека находятся под завалами обрушившегося в городе Зуевке Кировской области здания торгового центра.

На место происшествия направлены два специализированных аварийно-спасательных автомобиля, 10 человек, две единицы техники, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

Обрушение перекрытий строящегося здания ТЦ произошло утром 5 июля. В результате погибли четыре человека и ещё один пострадал.

Как писал NEWS.ru, стройку вёл частный инвестор на своей территории. На здание есть все требуемые разрешительные документы. Предполагается, что причиной инцидента стали нарушения, допущенные в ходе работ.