Под обломками рухнувшего ТЦ в Кировской области остаются четыре человека

Четыре человека находятся под завалами обрушившегося в городе Зуевке Кировской области здания торгового центра.
На место происшествия направлены два специализированных аварийно-спасательных автомобиля, 10 человек, две единицы техники, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.
Обрушение перекрытий строящегося здания ТЦ произошло утром 5 июля. В результате погибли четыре человека и ещё один пострадал.
Как писал NEWS.ru, стройку вёл частный инвестор на своей территории. На здание есть все требуемые разрешительные документы. Предполагается, что причиной инцидента стали нарушения, допущенные в ходе работ.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен