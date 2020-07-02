Опубликовано видео массовой драки доставщиков еды в Москве

Видео массовой драки между доставщиками еды из Delivery Club и «Яндекс. Еды» появилось в Интернете. Сейчас полиция занимается проверкой происшествия на северо-западе Москвы.
Сообщение о драке в дежурную часть потупило в 14:30, дебоширы сошлись в рукопашной на улице Маршала Катукова, 19. На кадрах видно, что в драке участвуют по меньше мере человек 20.
На момент прибытия полицейских курьеры разбежались,
Заявлений со стороны потерпевших пока не поступало.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в потасовке участвовали несколько десятков человек. После отъезда сотрудников МВД драка возобновилась.
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