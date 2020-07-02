Опубликовано видео массовой драки доставщиков еды в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница нижегородской деревни 26 лет не выходила из дома. 42-летняя Надежда питается кошачьим кормом и спит среди разлагающихся трупов кошек в доме, где нет газа, электричества и воды. Затворницей женщину сделала мать, которая таким образом решила уберечь дочь от грязных домогательств соседа.

Я нигде не была. Когда в школе училась, ещё куда-то выходила, а сейчас нет. Я ничего не знаю. Кормом кошачьим питаюсь. Мне нравится — он вкусный. Ну тухлятиной ещё всякой,...