Происшествия

Опубликовано видео массовой драки доставщиков еды в Москве

00:19, 03 июля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видео массовой драки между доставщиками еды из Delivery Club и «Яндекс. Еды» появилось в Интернете. Сейчас полиция занимается проверкой происшествия на северо-западе Москвы.

Сообщение о драке в дежурную часть потупило в 14:30, дебоширы сошлись в рукопашной на улице Маршала Катукова, 19. На кадрах видно, что в драке участвуют по меньше мере человек 20.

На момент прибытия полицейских курьеры разбежались, сообщает РИА Новости.

Заявлений со стороны потерпевших пока не поступало.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в потасовке участвовали несколько десятков человек. После отъезда сотрудников МВД драка возобновилась.

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