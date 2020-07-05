Одного выжившего нашли под завалами на стройке под Кировом

Спасатели извлекли из-под завалов строящегося торгового центра в городе Зуевке в Кировской области одного пострадавшего. Три человека погибли.
По словам сотрудницы пресс-службы правительства региона, возведением здания занималась частная организация.
Трое человек погибли, одного достали из-под завалов, он доставлен в Зуевскую ЦРБ, состояние уточняется, — сообщила она.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС и врачи. Также к ТЦ выехали следователи из Кирова.
В пресс-службе добавили, что областное правительство взяло ситуацию на контроль,
Как писал NEWS.ru, обрушение перекрытий строящегося здания ТЦ произошло утром 5 июля на улице Свердлова, 1а . На место происшествия были направлены два специализированных аварийно-спасательных автомобиля, 10 человек, две единицы техники.
Стройку вёл частный инвестор на своей территории. На здание есть все требуемые разрешительные документы. По словам источника в экстренных службах, причиной стали нарушения при проведении работ. Площадь обрушения составила 250 кв. м.
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