Вырванные ураганом деревья придавили людей в лагере под Красноярском

https://static.news.ru/photo/58281682-be78-11ea-9bc9-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 24.mchs.gov.ru

Ураганный ветер снёс палатки туристического лагеря и повалил деревья на берегу озера Маслеево в Дзержинском районе Красноярского края. Туристов застала мощная гроза, упавшие деревья придавили палатки и автомобили отдыхающих.

В результате один человек погиб — это 34-летняя женщина — и четверо пострадали. Среди пострадавших есть 14-летний подросток. Также повреждены 20 машин и десять палаток, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

В момент ЧП в лагере находились более 200 человек. Спасатели в настоящий момент расчистили территорию лагеря и распилили деревья.

Некоторые автомобили из-за упавших на них огромных сосен восстановлению не подлежат.

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