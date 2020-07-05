Вырванные ураганом деревья придавили людей в лагере под Красноярском

Ураганный ветер снёс палатки туристического лагеря и повалил деревья на берегу озера Маслеево в Дзержинском районе Красноярского края. Туристов застала мощная гроза, упавшие деревья придавили палатки и автомобили отдыхающих.
В результате один человек погиб — это 34-летняя женщина — и четверо пострадали. Среди пострадавших есть 14-летний подросток. Также повреждены 20 машин и десять палаток,
В момент ЧП в лагере находились более 200 человек. Спасатели в настоящий момент расчистили территорию лагеря и распилили деревья.
Некоторые автомобили из-за упавших на них огромных сосен восстановлению не подлежат.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россию ждёт рост природных катаклизмов на фоне изменения климата. Свои аномалии будут характерны для каждого региона.
Добавьте наши новости в избранные источники