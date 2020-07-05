Один человек погиб в результате ДТП на МКАД

https://static.news.ru/photo/2c5ef092-bed3-11ea-a52a-fa163e074e61_660.jpg Фото: t.me/DtOperativno

Один человек погиб и ещё двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).

Инцидент произошёл на 94-м километре, в районе Ярославского шоссе. В связи с аварией перекрыты три полосы МКАД, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее NEWS.ru писал ещё об одном смертельном ДТП на МКАД, произошедшем 5 июля. На 24-м километре столкнулись фура и легковой автомобиль. В результате движение было перекрыто на четырёх полосах из пяти. К настоящему времени оно полностью восстановлено.