Один человек погиб в результате ДТП на МКАД

Один человек погиб и ещё двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).
Инцидент произошёл на 94-м километре, в районе Ярославского шоссе. В связи с аварией перекрыты три полосы МКАД,
Ранее NEWS.ru писал ещё об одном смертельном ДТП на МКАД, произошедшем 5 июля. На 24-м километре столкнулись фура и легковой автомобиль. В результате движение было перекрыто на четырёх полосах из пяти. К настоящему времени оно полностью восстановлено.
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