Происшествия

Один человек погиб при жёсткой посадке вертолёта под Ростовом

06:50, 06 июля 2020 32
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частный вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в посёлке Кирсалово Пролетарского района Ростовской области. В результате инцидента один человек погиб, ещё один — пострадал.

Спасатели получили сообщение об аварии в 05:20 мск. Вертолёт перед приземлением обрабатывал рисовые чеки. Причиной инцидента, по предварительным данным, стал отказ двигателя, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что легкомоторный самолёт ЯК-52 совершил жёсткую посадку недалеко от аэропорта Бобровка в Самарской области. Сначала предполагалось, что два человека пострадали, но потом выяснилось, что два пилота погибли. Самолёт принадлежал аэроклубу ДОСААФ.

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