Один человек погиб при жёсткой посадке вертолёта под Ростовом

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Женщина, год назад задушившая девятилетнего мальчика за громкую музыку, задержана в Краснодарском крае. Происшествие случилось в станице Баговской в мае этого года.

Изначально было объявлено о пропаже мальчика. который якобы вышел из дома и не вернулся. Следствие завело дело по статье «Убийство». Но сейчас выяснилось, что виновата в гибели ребёнка 28-летняя сожительница...