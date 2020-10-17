Обещавший жениться иностранец обманул москвичек на 25 млн рублей

https://static.news.ru/photo/538ced0c-106f-11eb-bac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уроженца ближнего зарубежья обвинили в мошенничестве и вымогательстве. Через бесплатный сайт знакомств он входил в доверие к жительницам Москвы, предлагал им вступить в законный брак, а спустя какое-то время просил оказать финансовую поддержку якобы для развития совместного бизнеса. Как минимум десять женщин передали ему в общей сложности более 25 млн рублей, некоторые даже оформили на себя кредиты. После получения средств он переставал выходить на связь.

В настоящее время установлены обстоятельства десяти эпизодов противоправной деятельности. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выяснилось также, что у одной жертвы «жених» вымогал денежные средства, угрожая ей и её родственникам физической расправой. Предварительное расследование уже окончено, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 и 163 УК РФ.

Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге мужчины всё чаще стали попадаться на удочку виртуального флирта, цель которого — выманить пикантные фото, чтобы впоследствии шантажировать жертву этими снимками. За последние недели произошло уже несколько подобных случаев. В сети мошенников попадают не только пылкие и легковерные подростки, но и вполне взрослые и опытные люди. Они отправляют откровенные кадры своего «мужского достоинства» по доброй воле, рассчитывая на ответный жест или на продолжение романа. Однако взамен получают требование о выкупе и угрозы.