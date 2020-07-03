На юго-востоке Москвы автолюбительница совершила наезд на участкового

https://static.news.ru/photo/07bd787c-bd65-11ea-9527-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перелом основания черепа после ссоры со своей гражданской супругой получил участковый ОМВД России по району Выхино-Жулебино.

Инцидент произошёл в ночь на пятницу, 3 июля, в ГСК на Самаркандском бульваре. В полночь к охранникам кооператива подошла женщина, представившаяся участковой уполномоченной, и попросила вызвать врача для её коллеги, которому сломали ногу. По её словам, другая женщина за рулём автомобиля сдавала назад, однако не заметила полицейского и наехала ему машиной на ногу. От полученной травмы мужчина потерял сознание, пишет «МК».

Участковый доставлен в больницу, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом основания черепа.

После организованного разбирательства выяснилось, что мужчина вместе со своими приятелями устроил в гаражах посиделки. В ходе ссоры со своей гражданской женой участковый отдал ей ключи от автомобиля и велел уезжать. Находясь за рулём, женщина резко сдвинулась с места и задела машину участкового. Мужчина отреагировал на столкновение, подбежал к гражданской жене и распахнул дверь её машины. Спустя мгновение женщина дала задний ход, от полученного удара участковый упал на землю и сильно ударился головой.

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