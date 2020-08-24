На Украине напали на съёмочную группу телеканала ZIK

https://static.news.ru/photo/ba56d33a-e618-11ea-a243-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные напали на съёмочную группу телеканала ZIK во время прямого включения в Одессе.

Во время комментариев депутата Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Татьяны Плачковой и главы депутатской группы политсилы в Одесском горсовете Богдана Гиганова группа неизвестных людей подошла и начала выкрикивать нецензурные лозунги, передаёт РИА Новости.

Позднее они оттеснили Гиганова от камеры и не отпускали его.

Счёт случаям притеснения, запугивания и убийств журналистов на Украине идёт на десятки. В апреле 2015 года в Киеве у своего дома был убит Олесь Бузина. Чуть более чем через год при взрыве автомобиля погиб Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, а житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в государственной измене.

Больше года провел под стражей возглавлявший портал «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, который в прошлом году занимал пост главного редактора РИА Новости — Украина, был арестован 17 мая 2018 года на Украине по обвинению в госизмене. Во время заседания суда он отрёкся от украинского гражданства и попросил помощи у президента России Владимира Путина. Вышинского освободили в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». В списки задержанных в РФ украинских граждан, которых выдали Киеву, вошли 24 моряка и ещё 11 осуждённых, в числе которых режиссёр Олег Сенцов, писал NEWS.ru.