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Происшествия

На севере Москвы автобус столкнулся со скорой

18:14, 04 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столкновение автобуса с машиной скорой помощи произошло в Москве. Два человека пострадали.

На улице Онежской произошло ДТП, столкнулись автобус и автомобиль медицинской помощи, — цитирует РИА Новости сообщение столичного ГУ МВД.

Отмечается, что оба пострадавших — пассажиры автобуса. Сейчас их осматривают медики. Полиция проводит проверку инцидента.

Как писал NEWS.ru, рейсовый автобус Махачкала — Москва перевернулся в кювет в Тарумовском районе Дагестана. По предварительным данным, у машины отлетело колесо и она опрокинулась.

На момент аварии в салоне автобуса находились 45 пассажиров, травмы получили 11 человек. Все пострадавшие госпитализированы.

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