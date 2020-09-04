На севере Москвы автобус столкнулся со скорой

https://static.news.ru/photo/83255c68-eec1-11ea-b2ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столкновение автобуса с машиной скорой помощи произошло в Москве. Два человека пострадали.

На улице Онежской произошло ДТП, столкнулись автобус и автомобиль медицинской помощи, — цитирует РИА Новости сообщение столичного ГУ МВД.

Отмечается, что оба пострадавших — пассажиры автобуса. Сейчас их осматривают медики. Полиция проводит проверку инцидента.

Как писал NEWS.ru, рейсовый автобус Махачкала — Москва перевернулся в кювет в Тарумовском районе Дагестана. По предварительным данным, у машины отлетело колесо и она опрокинулась.

На момент аварии в салоне автобуса находились 45 пассажиров, травмы получили 11 человек. Все пострадавшие госпитализированы.