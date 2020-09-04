На севере Москвы автобус столкнулся со скорой

Столкновение автобуса с машиной скорой помощи произошло в Москве. Два человека пострадали.
На улице Онежской произошло ДТП, столкнулись автобус и автомобиль медицинской помощи, —
цитируетРИА Новости сообщение столичного ГУ МВД.
Отмечается, что оба пострадавших — пассажиры автобуса. Сейчас их осматривают медики. Полиция проводит проверку инцидента.
Как писал NEWS.ru, рейсовый автобус Махачкала — Москва перевернулся в кювет в Тарумовском районе Дагестана. По предварительным данным, у машины отлетело колесо и она опрокинулась.
На момент аварии в салоне автобуса находились 45 пассажиров, травмы получили 11 человек. Все пострадавшие госпитализированы.
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