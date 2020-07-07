На Лубянке задержали более 20 журналистов, вышедших в поддержку Сафронова

https://static.news.ru/photo/cdc4faac-c078-11ea-9fa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

21 журналист задержан у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве во время пикетов в поддержку советника гендиректора Роскосмоса и бывшего сотрудника «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Ему вменяют в вину государственную измену.

Коллеги Сафронова начали выходить на Лубянку ещё днём. Среди пришедших было много сотрудников «Коммерсанта». В этом издании Сафронов проработал 10 лет. Полицейские не объясняют, почему сажают людей в автозаки. При этом такая акция протеста как пикет абсолютна законна и не требует никаких согласований.

Среди последних задержанных — Никита Могутин, руководитель издания Baza, Мария Баронова из RT, Юрий Литвиненко, корреспондент «Ведомостей».

Задержанных журналистов увозят в ОВД «Мещанское». Некоторым вменяют административную статью о нарушении порядка проведения пикетирования, других оформляют по статье о нарушении правил поведения при угрозе ЧС.

Дело Сафронова

Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. ФСБ подозревает его в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. С чем именно связано дело — не сообщается.

Сафронов уволился из «Коммерсанта» весной 2019-го из-за скандала, разгоревшегося после выхода статьи о вероятной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Из-за вышедшей двумя месяцами ранее публикации о поставках Су-35 в Египет против газеты было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Материал пришлось удалить. При этом весной 2020 года со ссылкой на свои источники аналогичные новости о поставках опубликовали ТАСС и «Вести.ру».

В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой здесь. Он пришёл в госкорпорацию полтора месяца назад из «Ведомостей» и занимался информационной политикой. Глава корпорации Дмитрий Рогозин подчеркнул, что доступа к закрытым данным Сафронов не имел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом заявил, что, насколько известно Кремлю, задержание советника главы Роскосмоса не связано с его журналисткой деятельностью.

Также утром 7 июля обыски прошли в квартире основательницы издания «Холод» Таисии Бекбулатовой. Затем её повезли на допрос в качестве свидетеля в рамках дела Сафронова. В 2012 — 2017 годах Бекбулатова работала с ним в «Коммерсанте». Вечером журналистку отпустили, но разглашать подробности процессуальных действий она не может из-за секретности возбуждённого дела.

Уголовное дело против Ивана Сафронова возбуждено по статье «Государственная измена». Ему грозит до 20 лет колонии. Вопрос о мере пресечения сейчас решается в Лефортовском суде. Заседание проводится в закрытом режиме.