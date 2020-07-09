Мужчина после ссоры с женой устроил взрыв на Сахалине

https://static.news.ru/photo/7a7fcac0-c186-11ea-a05c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Мужчина, находящийся в тяжёлом состоянии после взрыва газового баллона в доме в Южно-Сахалинске, произошедшего 8 июля, признался, что он сам виновен в случившемся.

Сотрудникам правоохранительных органов пострадавший рассказал, что днём поссорился с женой, после чего спустился в подвал и открыл один из баллонов с газом, которые там хранил. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

По данным жильцов, кроме человека, ночевавшего в подвале, никто не пострадал. О том, какова будет дальнейшая судьба у пострадавших квартир и подъезда, будут ли они пригодны к дальнейшему проживанию, оценит комиссия экспертов. Сейчас решается, какая из профессиональных организаций приступит к выполнению данной работы, — добавил чиновник.

Также Лимаренко добавил, что зампред правительства Сахалинской области Владимир Ющук встретился в пункте временного размещения с пострадавшими от взрыва. После разговора с ними был принят ряд важных решений, в первую очередь — поменять условия пребывания людей.

Из-за взрыва в подъезде пятиэтажки повреждены перекрытия, эвакуированы несколько десятков жильцов, в том числе, дети. Комиссия оценит состояние жилого дома 1965 года постройки, находящегося на улице Поповича, передаёт РЕН ТВ. У пострадавшего мужчины обожжено 80% тела, его состояние расценивается медиками как тяжёлое.

Как писал NEWS.ru ранее, взрыв предположительно газовоздушной смеси произошёл в трёхэтажном доме в подмосковном Щёлково. ЧП произошло в квартире на втором этаже дома номер 5 на улице Механизаторов.