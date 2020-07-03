Мошенники обманули актёра Игоря Ясуловича на треть миллиона

https://static.news.ru/photo/286ca768-bd52-11ea-81ac-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ясулович Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актёр театра и кино Игорь Ясулович лишился крупной суммы денег из-за ушлых мошенников. Те действовали по классической схеме: под видом убедительной легенды выведали у Народного артиста РФ данные его банковских карт.

Неизвестная женщина, которая позвонила артисту 1 июля в полдень, представилась сотрудницей по работе с клиентами из государственного Пенсионного фонда. Она сообщила Ясуловичу радостную новость: ему полагается президентская выплата. Однако для её оформления, как это и бывает у аферистов, необходимо было сообщить конфиденциальные данные, сообщает MK.ru. Дело было якобы в том, что в организации не могли найти счета актёра, на которые предстояло перечислить пособие, уточняет Cosmopolitan.

Однако актёр подвох не почувствовал: он очень обрадовался вниманию со стороны государства. Доверчивость и вера в людей у 78-летнего артиста оказались настолько широкими, что он сообщил данные сразу двух карт, которые получил ещё в 2016 году. Убыток даже для именитого пенсионера значительный — 313303 рубля. Списание произошло практически сразу же.

После этого Ясулович позвонил в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Режиссёр, актёр и Народный артист РФ известен по огромному количеству ролей, большую часть которых сыграл в большом кино и телесериалах. Причём роли были самыми разными — от эпизодических и второстепенных, до основных. В его фильмографии такие ленты как «Айболит-66», «Бриллиантовая рука», «Тот самый Мюнхгаузен», «Гостья из будущего», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Двенадцать стульев», «Гардемарины, вперёд!», «Статский советник» и множество других.

Ранее, как писал NEWS.ru, звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Сергей Бурунов стал жертвой мошенников. Актёр перевёл неизвестным почти 300 тысяч рублей.