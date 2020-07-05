Модель обвинила фотографа Берменьева в изнасиловании

https://static.news.ru/photo/f69c62bc-bed4-11ea-8fe1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Берменьев Фото: Сергей Берменьев/vk.com

В Москве девушка обратилась в правоохранительные органы, обвинив известного фотографа, заслуженного деятеля искусств России Сергея Берменьева в изнасиловании. По словам пострадавшей, инцидент произошёл во время проведения кастинга.

Как уточняет РЕН ТВ, девушка захотела принять участие в кастинге, который проводил фотограф в своей студии. Она пришла в квартиру Берменьева, расположенную в центре Москвы, на улице Зоологическая. Инцидент произошёл в период с 00:00 до 03:00, утверждает девушка.

В то же время Telegram-канал «112» сообщает , что пострадавшей позвонила неизвестная девушка, представившаяся ассистенткой Берменьева, и пригласила на съёмку.

Модель приехала в назначенное время и её встретил уже сам фотограф. Мужчина предложил ей выпить, а затем повёл её в спальню, положил на кровать и изнасиловал.

После этого Берменьев отвёл её в ванную комнату, помог умыться и отпустил домой. На следующий день он написал ей в социальных сетях, чтобы узнать, добралась ли она до дома и как себя чувствует. По мнению пострадавшей, она не единственная, кто пострадал от рук Сергея.

Сергей Берменьев — советский и российский фотохудожник, портретист. Его объективу позировали первые лица государства, актёры, режиссёры, музыканты, в частности, Арнольд Ньюман, Иосиф Бродский, Айзек Стерн, Аль Пачино.

Ранее NEWS.ru писал, что семья полуторагодовалой девочки из Бугульмы, отца которой обвинили в изнасиловании малышки, рассказала свою версию событий. Со слов 27-летнего Сергея Кукушкина, он случайно нанёс девочке травмы, когда решил поменять подгузник.

Как утверждает супруга Кукушкина, муж «задел» половые органы девочки сломанным кольцом. Женщина решила не вызывать скорую, однако Сергей настоял на обратном. Позже они все вместе поехали в больницу, оттуда муж вернулся домой к детям.